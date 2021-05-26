Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается

Макроэкономические показатели объективно говорят о том, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Однако факторы нестабильности все еще присутствуют в российской и глобальной экономике, поэтому следует держать руку на пульсе, передает ТАСС слова российского лидера.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая Росстат сообщил о снижении количества малоимущих в стране на 300 тысяч человек. По данным ведомства, по итогам 2020 года в России 17,8 млн человек, 12,1% от населения страны, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Снижение малоимущих в Росстате связали с ростом доходов за счет социальных программ.