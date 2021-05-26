Президент России подписал закон о поддержке беременных и семей с детьми

Фото: Максим Платонов

Закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

фото: Максим Платонов

Беременные женщины, которые встали на учет в медорганизациях и находятся в трудной материальной ситуации, с 1 июля будут получать ежемесячное пособие. В среднем его сумма составит 6 350 рублей в месяц.

В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи до 17 августа.



Алексей Нечаев