Перед сезонным отключением горячей воды казанцы скупают водонагреватели

Казанцы активно начали готовиться к сезонному отключению горячей воды. По данным AliExpress Россия, Татарстан вошел в пятерку регионов по продажам водонагревателей.

Оборот электрочайников вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на кипятильники и бойлеры увеличился сразу в 5 раз.

Водонагреватели стали покупать в 4,3 раза больше. Чаще всего это электрические накопительные и проточные водонагреватели. В среднем для нагрева воды россияне готовы потратить от 1 тысячи рублей за простые проточные и накопительные нагреватели до 32 тысяч рублей за бойлеры и нагревательные системы.



Ранее мэрия опубликовала график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».



Ольга Плешкова