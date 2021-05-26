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В Челнах 14-летняя девочка выпала из окна — она погибла

15:28, 26.05.2021

В Набережных Челнах в поселке Замелекесье 14-летняя девочка упала с седьмого этажа на крышу магазина, который находился в доме. Пока это предварительная информация. Подросток погиб на месте.

Сейчас рассматривают различные версии произошедшего, сообщает «Татар-информ». Одна из версий заключается в том, что девочка делала селфи, оступилась и упала.

Неделю назад в Казани молодой человек упал с восьмого этажа общежития Казанского государственного энергетического университета.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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