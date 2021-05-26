Стала известна дата открытия Центра детской онкологии в Казани

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы будет открыт 18 июня.

Семиэтажное учреждение находится на улице Оренбургский тракт, 140. На базе центра внедрят новые для Татарстана технологии и направления, которые помогут выявлять у детей злокачественные опухоли на ранних стадиях и лечить их современными методами. В больнице будет доступна реабилитация и диспансерное наблюдение, пишет rt-online.ru



Напомним, что решение о строительстве такого центра было принято в связи с ростом количества онкологических заболеваний у детей.



Ольга Плешкова