Новости общества

20:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стала известна дата открытия Центра детской онкологии в Казани

14:59, 26.05.2021
Стала известна дата открытия Центра детской онкологии в Казани
Фото: instagram.com/tigp_rt

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы будет открыт 18 июня.

Семиэтажное учреждение находится на улице Оренбургский тракт, 140. На базе центра внедрят новые для Татарстана технологии и направления, которые помогут выявлять у детей злокачественные опухоли на ранних стадиях и лечить их современными методами. В больнице будет доступна реабилитация и диспансерное наблюдение, пишет rt-online.ru

Напомним, что решение о строительстве такого центра было принято в связи с ростом количества онкологических заболеваний у детей.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем