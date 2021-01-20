«Татинвестгражданпроект» показал ход строительства детского центра онкологии в Казани

ГУП «Татинвестгражданпроект» показало, как строится детский центр онкологии, гематологии и хирургии. Семиэтажное медучреждение будет находиться по улице Оренбургский тракт, 140.

На фасаде здания уже сейчас можно увидеть очертания львицы. Её силуэт складывается из тысячи птиц-колибри. По задумке архитекторов, она будет защитницей детей и хранительницей центра. Также животное может стать настоящим другом для пациентов больницы.

В прошлом году власти Татарстана решили направить 1,38 млрд рублей на развитие детского здравоохранения. Часть этих средств идет на строительство Центра детской онкологии.



Татьяна Леухина