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«Татинвестгражданпроект» показал ход строительства детского центра онкологии в Казани

01:25, 20.01.2021
«Татинвестгражданпроект» показал ход строительства детского центра онкологии в Казани
Фото: instagram.com/tigp_rt

ГУП «Татинвестгражданпроект» показало, как строится детский центр онкологии, гематологии и хирургии. Семиэтажное медучреждение будет находиться по улице Оренбургский тракт, 140.

На фасаде здания уже сейчас можно увидеть очертания львицы. Её силуэт складывается из тысячи птиц-колибри. По задумке архитекторов, она будет защитницей детей и хранительницей центра. Также животное может стать настоящим другом для пациентов больницы.

В прошлом году власти Татарстана решили направить 1,38 млрд рублей на развитие детского здравоохранения. Часть этих средств идет на строительство Центра детской онкологии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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