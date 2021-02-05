На строительство Центра детской онкологии в Казани направят еще 590 млн рублей

На портале госзакупок появился тендер на строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ в Казани.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 590 млн рублей.

Напомним, что строительство центра уже идет. Решение о строительстве такого центра было принято в связи с ростом количества онкологических заболеваний у детей. Семиэтажное медучреждение будет находиться на улице Оренбургский тракт, 140.

Фото: instagram.com/tigp_rt

Согласно проекту, здание планируется сделать белым, с разноцветными вставками. Разработчик концепции фасадов и интерьеров — архитектурное бюро Bespoke. На фасаде здания уже сейчас можно различить очертания львицы. Ее силуэт складывается из тысячи птиц-колибри. По задумке архитекторов, львица выступает защитницей детей и хранительницей центра. Также персонаж может стать настоящим другом для пациентов больницы.

В прошлом году власти Татарстана решили направить 1,38 млрд рублей на развитие детского здравоохранения. Часть этих средств идет на строительство Центра детской онкологии.



Ольга Плешкова