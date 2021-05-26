Песков заявил, что интернет — это мир, в котором должны быть регулирующие «все и вся» законы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интернет — это параллельный мир, в котором должно быть законодательное урегулирование вопросов.

Отвечая на вопрос, как будут расширяться полномочия Роскомнадзора, он заявил, что законность в интернете должен регулировать Роскомнадзор.

«Интернет — это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно так же должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре.

Ольга Плешкова