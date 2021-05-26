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Песков заявил, что интернет — это мир, в котором должны быть регулирующие «все и вся» законы

14:23, 26.05.2021 1
Песков заявил, что интернет — это мир, в котором должны быть регулирующие «все и вся» законы
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интернет — это параллельный мир, в котором должно быть законодательное урегулирование вопросов.

Отвечая на вопрос, как будут расширяться полномочия Роскомнадзора, он заявил, что законность в интернете должен регулировать Роскомнадзор.

«Интернет — это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно так же должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 май
    В интернете конечно много мусора. Но должен быть личный фильтр. А то что им не нравится что в нём ходит много свободной информации это понятно. Так ведь тяжелее лапшу на уши вешать.
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