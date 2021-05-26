В Казани «Эльдорадо» оштрафовали за продажу ребенку игр Far Cry и Assassin's Creed

В Казани магазин «Эльдорадо» оштрафовали за продажу ребенку два диска с играми Far Cry и Assassin's Creed. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Татарстана.

В Роспотребнадзор пожаловалась жительница Казани, которая рассказала, что ее несовершеннолетнему сыну в магазине продали два диска с этими играми, на упаковках которых содержится знак информационной продукции "18+".

Приобретенные игры содержат сцены насилия и жестокости (убийства, драки), сообщает Роспотребнадзор. Такая продукция запрещена для распространения среди детей.

«Действия «Эльдорадо» были квалифицированы по ч.1 ст. 6.17 КоАП РФ как нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию», — гласит сообщение Роспотребнадзора.

Советский районный суд Казани оштрафовал магазин на 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что немаркированный товар станет контрафактом.

Ольга Плешкова