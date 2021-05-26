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Лапочкин, Вилков и Васильев не приглашены на собрание судей РПЛ

13:28, 26.05.2021
Лапочкин, Вилков и Васильев не приглашены на собрание судей РПЛ
Фото: premierliga.ru

Три российских арбитра не попали в число приглашенных на итоговое собрание судей РПЛ для подведения итогов прошедшего сезона. Встреча организована председателем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом и пройдет в начале июня в Москве.

На собрание не приглашены отстраненный на неопределенный срок от работы в российском футболе Михаил Вилков, а также дисквалифицированный УЕФА на 90 дней Сергей Лапочкин.

Фото: premierliga.ru

Кроме них, в число приглашенных не вошел Станислав Васильев. По данным «Спорт-Экспресс», арбитр может закончить судейскую карьеру.

Напомним, ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вновь раскритиковал судейство в РПЛ, призвав судей уйти из профессии, если им не нравится их работа.

СпортФутбол
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