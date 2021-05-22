Леонид Слуцкий вновь раскритиковал судейство: «Не работайте в профессии, если психически неустойчивы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вновь рассказал о своем отношении к российским футбольным арбитрам. Он привел статистику, что казанский «Рубин» мало фолит, но получает много желтых и красных карточек, и намекнул, что дело в неприязни арбитров к его персоне.

— «Рубин» — третья команда по наименьшему количеству фолов в Премьер-лиге. Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных — мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции.



Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек при том, что мы меньше всех фолили. Это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не любите? Объясните мне, пожалуйста, судьи, — вопрошает наставник «Рубина».

Также специалист посоветовал российским судьям не идти в профессию, если те не справляются с психологическим давлением и критикой, а также призвал к взаимоуважению. Ранее Слуцкий также сообщил, что после заключительного тура РПЛ судья Виталий Мешков демонстративно отвернулся и не пожал ему руку. По мнению тренера, это реакция на высказывание Слуцкого, что судьи — это обслуживающий персонал.

— Я обращаюсь к арбитрам: если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой. Вас никто не боится. <...> Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику, — сказал Слуцкий.

Напомним, казанский «Рубин» закончил нынешний сезон на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 53 очка в 30 турах. В следующем сезоне команда Леонида Слуцкого примет участие в новом еврокубке под эгидой УЕФА — Лига конференций.