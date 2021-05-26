Казань вступила в ассоциацию LUCI — международную сеть городов по освещению

Казань вступила в ассоциацию LUCI — международную сеть городов по освещению. Решение было принято во время заседания исполкома города.

LUCI (Lighting Urban Community International) была создана в 2002 году — инициатором выступил город Лион. LUCI является НКО и объединяет более 70 городов по всему миру. В ее состав также входят более 40 ассоциированных членов из светотехнической отрасли, проектных агентств и научно-исследовательских институтов.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань сможет сравнивать свой опыт в этой теме с другими участниками ассоциации. Основная задача LUCI — налаживание партнерских отношений и проектов.

В прошлом году в рамках программы «Наш двор» установили 1 800 светоточек впервые. 400 светильников заменили на светодиодные. Также в 2020 году впервые получили освещение 58 казанских улиц.



Алексей Нечаев