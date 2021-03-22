В прошлом году впервые получили освещение 58 казанских улиц

В прошлом году в рамках программы «Наш двор» установили 1800 светоточек впервые. 400 светильников заменили на светодиодные. Также в 2020 году впервые получили освещение 58 казанских улиц. Свет появился на улицах Химическая, Братьев Петряевых, Кулагина, Крутовская, Р.Гареева, Песочная и других. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» города.

В этом году планируется установить освещение на 60 городских и 80 поселковых улицах, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Кроме того, всего в пошлом году количество светоточек увеличилось на 8823. Также на 191,6 км увеличилась протяженность сетей, питающих систему наружного освещения. Уровень автоматизации управления наружным освещением приблизился к 100%, а новые светодиодные светильники составляют 36% от общего объема.

В 2020 году в Казани стартовала программа «Ремонт дорожно-уличной сети Казани. Ремонт элементов наружного освещения», включающая в себя строительство наружного освещения на 85 объектах.

