Ресторатор Александр Орлов: «Почему в Москве нет ограничений, а в Казани они есть?»

В ресторане More & More накануне открылась летняя веранда на втором этаже, которая поможет разгрузить маленький основной зал выстрелившего, неожиданно даже для создателей, рыбного заведения в центре Казани. Продюсер More & More, известный российский ресторатор Александр Орлов, утверждает, что здесь обедают первые лица Татарстана, а публика в столице Татарстана оказалась неожиданно искушенной, платежеспособной и требовательной. Подробнее о проекте, платежеспособности казанской публики и своем взгляде на пандемийные ограничения он рассказал в интервью «Реальному времени».