Новости общества

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Три новых производства на комплексе «ТАНЕКО» запустили в Нижнекамске

13:04, 26.05.2021
Три новых производства на комплексе «ТАНЕКО» запустили в Нижнекамске
Фото: taneco.tatneft.ru

В Нижнекамске торжественно ввели в эксплуатацию установку каталитического крекинга, водорода и производство масел на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО». Мероприятие посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В три новых производства инвестировали более 31 млрд рублей. При возведении установок «Татнефть» обеспечила заказами заводы в двадцати городах России. 95% установленного оборудования отечественного производства.

По данным пресс-службы президента Татарстана, с 2010 года на ТАНЕКО введена в строй 21 установка, проектная мощность комплекса по переработке нефти составляет более 15 млн тонн в год. В этом году планируют запустить еще четыре новых производства.

Ранее сообщалось, что предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана получили рекордную выручку в 500 млрд.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем