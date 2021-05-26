Три новых производства на комплексе «ТАНЕКО» запустили в Нижнекамске
В Нижнекамске торжественно ввели в эксплуатацию установку каталитического крекинга, водорода и производство масел на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО». Мероприятие посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.
В три новых производства инвестировали более 31 млрд рублей. При возведении установок «Татнефть» обеспечила заказами заводы в двадцати городах России. 95% установленного оборудования отечественного производства.
По данным пресс-службы президента Татарстана, с 2010 года на ТАНЕКО введена в строй 21 установка, проектная мощность комплекса по переработке нефти составляет более 15 млн тонн в год. В этом году планируют запустить еще четыре новых производства.
Ранее сообщалось, что предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана получили рекордную выручку в 500 млрд.
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