Опубликован майский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани

Фото: Максим Платонов

Майский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани составил сервис Работа.ру — была изучена база предложений в городе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Менеджер по продажам полиэтиленовых труб — работа с самой высокой зарплатой. На этом месте можно получать до 200 тыс. рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь образование не ниже среднего специального. Обязанности будут состоять из поиска новых клиентов, ведения переговоров, работы с документацией и контроля доставки и отгрузки товара.

фото: pixabay.com

Монтажник вентилируемых фасадов в строительной компании получает до 120 тыс. рублей. На эту вакансию нужно иметь опыт работы от 1 года. Обучение проходит за счет организации. График работы — 6/1.

Врач-косметолог с опытом работы не менее 2 лет может получать такую же зарплату. Для этого необходимо иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат по косметологии. Работодатель рассматривает кандидатов только на полную занятость без возможности совмещения.

До 100 тыс. рублей обещают мастеру-приемщику в автосервисе и до 80 тыс. рублей сварщику НАКС.

Самой высокооплачиваемой вакансией в Казани в мае, по версии SuperJob, стала должность разработчика Web developer — ему предлагается от 140 до 175 тысяч рублей в месяц.

Алексей Нечаев