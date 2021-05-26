Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных митингов в Белоруссии. Об этом она заявила в видеобращениин на Youtube.
Она заявила, что Беларусь превратилась в «черное пятно на мировой карте».
«Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — говорится в сообщении.
Протесты готовятся в связи с задержанием признанного в Белоруссии экстремистским главного редактора telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он был задержан после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Власти Белоруссии уверяют, что посадили самолет из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
Инцидент вызвал широкий резонанс. Так, в США заявили, что сообщения о причастности к инциденту белорусских спецслужб вызывают обеспокоенность и требуют расследования, а в Эстонии попросили Международную федерацию хоккея рассмотреть вариант исключения сборной Белоруссии из числа участников чемпионата мира.
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