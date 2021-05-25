СМИ: встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 15—16 июня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве. Она состоится 15—16 июня, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Аналогичное сообщение дала газета Тages-Аnzeiger и корреспондент телеканала NBC Джефф Беннетт со ссылкой на источники в американских органах власти. В Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии эту информацию не комментировали.



Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявил, что США пока не может назвать ни дату, ни место предстоящей встречи Путина и Байдена.

В середине апреля американский лидер предлагал Путину встретиться «в предстоящие недели». Тогда он заверил, что США предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Для этого требуются открытые линии коммуникации, чтобы американская сторона могла ясно говорить о взглядах, политике, возражениях против действий российской стороны.



Татьяна Демина