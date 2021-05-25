Тренер Павел Зубов покинул «Ак Барс». Он входил в штаб Квартальнова

«Ак Барс» объявил об уходе Павла Зубова, входившего в тренерский штаб основной команды.

Решение о расставании с тренером принято в связи с истечением контракта специалиста с казанским клубом.

Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе» Зубов работал с 2019 года, придя в команду вместе с тренерской командой Дмитрия Квартальнова. В казанском клубе он отвечал за оборонительные действия команды и работу в меньшинстве.

Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с генеральным менеджером Рафиком Якубовым и подписал контракт с нападающим «Локомотива» Николаем Коваленко.