Коваленко из «Локомотива» официально перешел в «Ак Барс»

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко стал игроком «Ак Барса». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

21-летний Коваленко принял квалификационное предложение «Ак Барса» и подписал контракт с клубом до 30 апреля 2023 года. «Локомотив» не воспользовался своим правом и не стал повторять условия, предложенные казанской командой. Теперь ярославский клуб получит денежную компенсацию за игрока.

Коваленко провел в КХЛ свой четвертый сезон. Всего в его активе 130 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 40 (21+19) очков. В плей-офф он сыграл 26 игр, отметившись 3 ассистами.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 50 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

Напомним, «Ак Барс» отправил в отставку генерального менеджера команды Рафика Якубова. Президент клуба Наиль Маганов заявил, что такое решение принято в связи со стратегическими целями по увеличению количества своих воспитанников в главной команде.

Ранее Якубов не сумел сохранить в «Ак Барсе» ведущего защитника Альберта Яруллина.