До конца регистрации на «Зеленый марафон» в Татарстане остается 3 дня
Продолжается регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера (0+). Забег в рамках «Зеленого марафона» состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды.
Он пройдет в парках 180 городов. Количество участников определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей — 180 лет с момента основания. Регистрация на марафон завершится 28 мая.
В Казани мероприятие состоится в парке «Горкинско-Ометьевский лес», в Набережных Челнах в парке «Прибрежный», а в Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске забеги пройдут в онлайн-формате.
Участников мероприятия в Казани и Набережных Челнах ждут забеги на 4,2 км и на 10 км (требуется наличие медицинской справки), а также детские дистанции. На площадках проведения будет организована интересная развлекательная программа.
Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» могут все желающие. Полный список городов и условия участия размещены на сайте.
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