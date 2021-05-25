До конца регистрации на «Зеленый марафон» в Татарстане остается 3 дня

Продолжается регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера (0+). Забег в рамках «Зеленого марафона» состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды.



Он пройдет в парках 180 городов. Количество участников определено неслучайно: в этом году Сбербанк празднует юбилей — 180 лет с момента основания. Регистрация на марафон завершится 28 мая.

В Казани мероприятие состоится в парке «Горкинско-Ометьевский лес», в Набережных Челнах в парке «Прибрежный», а в Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске забеги пройдут в онлайн-формате.

Участников мероприятия в Казани и Набережных Челнах ждут забеги на 4,2 км и на 10 км (требуется наличие медицинской справки), а также детские дистанции. На площадках проведения будет организована интересная развлекательная программа.

Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» могут все желающие. Полный список городов и условия участия размещены на сайте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»