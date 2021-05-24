В Белом доме пока не готовы назвать дату предстоящей встречи Путина и Байдена

Разговор советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева — это важный этап в подготовке встречи президентов двух стран. Однако пока Белый дом не может назвать ни дату, ни место предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена, передает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Стороны продолжают контактировать по организации проведения саммита, передает «РИА Новости».

Сегодня швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила, что лидеры России и США могут встретиться в Швейцарии.



На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

Татьяна Леухина