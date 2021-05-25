В Татарстане с начала года клещи покусали 475 человек

В Татарстане с начала года клещи покусали 475 человек, по данным Роспотребнадзора республики. Сообщается, что показатель не превышает среднемноголетних значений.

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями пока не зафиксировано.

В Татарстане проводят противоклещевые обработки на участках, где часто бывают люди. С начала года обработано 423 га.

В 2021 году привито от клещевого энцефалита 2286 человек, из них 162 ребенка.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от энцефалитных боррелиозных клещей.

Ольга Плешкова