«Спорт-Экспресс»: Рафик Якубов уволен с поста генменеджера «Ак Барса»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов уволен со своего поста, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причины возможного увольнения не называются. Якубов работал в должности генменеджера казанской команды с 2017 года. За это время «Ак Барс» один раз выиграл Кубок Гагарина и однажды вышел в финал Восточной конференции.

В нынешнее межсезонье команду покинули более 10 хоккеистов основного состава. В том числе ведущий защитник Альберт Яруллин, не получивший долгосрочного контракта от руководства. Кроме этого, Якубов не смог подписать Павла Порядина, который в итоге остался в «Нефтехимике».

Подробнее об ошибках в трансферной кампании «Ак Барса» в это межсезонье читайте в материале «Реального времени».