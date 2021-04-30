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В исправительной колонии в Казани запустят производство мороженого

10:00, 30.04.2021 1
В исправительной колонии в Казани запустят производство мороженого
Фото: pixabay.com

В исправительной колонии №19 УФСИН России по Татарстану планируют запустить производство мороженого. Колония закупает фризер — оборудование для производства мороженого за счет прибыли, полученной от производственной деятельности.

Для производства мороженого планируется открыть производственный участок. Осужденные смогут заработать на производстве средства погашения исковых обязательств.

Мороженое будет реализовываться через магазин для осужденных при исправительной колонии, сообщили в пресс-службе УФСИН РТ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    "Только прошу в мороженное кроме мороженного ничего не класть"
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