В исправительной колонии в Казани запустят производство мороженого
В исправительной колонии №19 УФСИН России по Татарстану планируют запустить производство мороженого. Колония закупает фризер — оборудование для производства мороженого за счет прибыли, полученной от производственной деятельности.
Для производства мороженого планируется открыть производственный участок. Осужденные смогут заработать на производстве средства погашения исковых обязательств.
Мороженое будет реализовываться через магазин для осужденных при исправительной колонии, сообщили в пресс-службе УФСИН РТ.
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