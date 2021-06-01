В Казани прокурор озвучил сроки за расстрел директора «Водоканала»

Фото: "Реальное время"

От 12 до 19 лет колонии строгого режима запросили накануне гособвинители для обвиняемых в заказном убийстве главы «Водоканала» Григория Арутюнова 17 лет назад. Сегодня слово в прениях в Вахитовском райсуде Казани получила сторона защиты, передает журналист «Реального времени».



Сторона обвинения просила признать бизнесмена Ирека Ганеева виновным в организации расстрела Арутюнова в 2004 году за 10 тысяч долларов США. А также принявшего этот заказ руководителя ОПС «Квартала» и банды «27-й квартал» Фарида Галиуллина и непосредственных исполнителей Владимира Малкова и Ивана Балабанова.

По версии силовиков, директор фирмы «Ин Саф» Ганеев решил устранить ВИП-коммунальщика после того, как Арутюнов отказался согласовывать ввод сетей водоснабжения и канализации для его магазина ритуальных услуг в Казани. Почти за два года до этих событий обвиняемый, как считают в СК, передал подчиненному главы «Водоканала» коммерческую взятку в 600 тысяч рублей за бурение скважины и ввод сетей в эксплуатацию, однако нужного результата не получил.

5 февраля 2004 года Арутюнова расстреляли в спину в подъезде дома на улице Чехова. После его смерти «Водоканал» согласовал объект ООО «Ин Саф».

Для Ганеева гособвинители просили 19,5 года колонии строгого режима — за организацию убийства лица в связи с его служебной деятельностью, в составе орггруппы, по найму, сопряженного с бандитизмом. Еще 2 года предложили назначить за коммерческий подкуп с оговоркой — срок давности по этому преступлению уже истек, поэтому от наказания в этой части Ганеева стоит освободить.

Еще 19,5 года прокуроры запросили для рецидивиста Малкова, который уже отбывает пожизненный срок по приговору Верховного суда РТ 2008 года. Путем частичного сложения наказания по двум приговорам окончательным наказанием для него, по мнению обвинителей, должно остаться пожизненное заключение. Правда, первые 10 лет срока ему предстоит провести еще в тюрьме, где условия еще более суровы.

Для Балобанова, единственного, кто полностью признал вину в суде, сторона обвинения считает справедливым срок в 12,5 года колонии строгого режима за расстрел 2004 года, а всего 23,5 года строгача — по совокупности с наказанием по тому же приговору ВС РТ 2008-го банде «Квартала».

Для осужденного тем же приговором лидера банды Галиуллина прокуроры просили 13,5 года строгого режима, а по совокупности — 25 лет с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме.

На суде выяснилось, что трое ранее осужденных по делу «Кварталов» несколько лет назад написали явки с повинной по расстрелу Арутюнова, однако Галиуллин и Малков на суде от этих показаний отказались. Их показания в этой части прокуроры опровергали данными допросов оперативников угрозыска и следователя СКР.

Детали резонансного дела и скандальной планерки в исполкоме за день до убийства Арутюнова — в материале «Реального времени».