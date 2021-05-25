«Рубин» интересуется вратарем «Спартака» Селиховым

Вратарь «Спартака» Александр Селихов находится в сфере интересов казанского «Рубина». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, голкипер уже прилетал в Казань в конце апреля.

Сейчас Селихов намерен дождаться прояснения ситуации относительно своих шансов в команде после назначения в «Спартак» нового главного тренера Руя Витории. После этого вратарь будет готов рассмотреть предложения из других клубов.



Фото: vk.com/pfcarsenaltula

В «Рубине» нынешним летом намерены усилить вратарскую линию. Сейчас в казанской команде на этой позиции выступают Юрий Дюпин, вызванный в сборную России для подготовки на ЧЕ-2020, а также Никита Медведев, рекордсмен РПЛ по количеству «сухих» минут подряд.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. За последние два сезона вратарь из-за травмы провел за основной состав лишь одну игру — в мае 2021 года против тульского «Арсенала» (2:1).

Напомним, ранее стало известно о возможном уходе из «Рубина» полузащитника Игоря Коновалова. Скорее всего, контракт с игроком будет расторгнут.