Руй Витория официально назначен главным тренером «Спартака»

«Спартак» официально представил имя нового главного тренера. Им стал португальский специалист Руй Витория, сообщается на сайте московского клуба.

На этом посту португалец сменил немца Доменико Тедеско, ушедшего по окончании контракта.

Руй Витория подписал со «Спартаком» двухлетнее соглашение до лета 2023 года. В его тренерский штаб войдут два ассистента Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.

«Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке», — говорится в заявлении клуба.

Последние два сезона португалец провел в Саудовской Аравии, где с клубом «Аль-Наср» выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.



Напомним, ранее бывший главный тренер «Спартака» Тедеско был номинирован на звание лучшего тренера мая в РПЛ.