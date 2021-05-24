В МВД Белоруссии опровергли информацию о том, что экс-главред NEXTA находится в больнице

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Задержанный вчера в аэропорту Минска один из основателей Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич находится в СИЗО в Минске. Об этом заявило МВД республики в своем telegram-канале.

В сети начала распространяться информация от имени матери оппозиционера о том, что Протасевич находится в медучреждении. Эти сведения не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.

Сейчас юноша содержится в учреждении «Следственный изолятор №1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по городу Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.

Вчера из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов.



Татьяна Леухина