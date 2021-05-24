МЧС Татарстана напомнило о сохранении чрезвычайной пожарной опасности лесов
МЧС Татарстана напомнило о сохранении чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 25 по 31 мая в Татарстане местами в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-го класса.
Ранее Гидрометцентр РТ продлил штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4-й класс). В отдельных местах в Татарстане прогнозировалась чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).
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