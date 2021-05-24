«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» официально заменили «Ротор» и «Тамбов» в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об изменениях в составе участников турнира на следующий сезон.

В лигу официально приняты два клуба — самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Они заменят волгоградский «Ротор» и «Тамбов», занявшие в предыдущем сезоне РПЛ 15 и 16 места соответственно.

Также были подведены итоги прошедшего чемпионата России. Чемпионом официально признали петербургский «Зенит», серебряные награды завоевали футболисты столичного «Спартака», а третье место в турнире занял «Локомотив» из Москвы.

Напомним, казанский «Рубин» стал четвертым и завоевал право выступить в еврокубках на следующий сезон. Команда Леонида Слуцкого будет выступать в Лиге конференций.