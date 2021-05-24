Героиня японских комиксов — кукла Бута-Чан оценила в Казани эчпочмаки

Фото: Госкомитет по туризму РТ

Госкомитет по туризму Татарстана сообщил, что куколка Бута-Чан успела прогуляться по Казани и осталась в восторге от эчпочмака и беляша. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Фото: Госкомитет по туризму РТ

«Тем временем куколка Бута-Чан — героиня комиксов популярной в Японии писательницы Хироко Оды — погуляла по Казани и осталась чрезвычайно довольна нашим городом. Отдельно рекомендует всем эчпочмак и беляш!» — говорится в сообщении.

Фото: Госкомитет по туризму РТ

Бута-Чан «прогулялась» в Казанском кремле, «увидела» башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, «прошлась» по центральной улице Баумана и «пообщалась» с жителями Казани.



Фото: Госкомитет по туризму РТ

В Госкомитете отмечают, что кукла Бута-Чан уже путешествовала по городам России. Несколько лет назад страну посещала и сама Хироко Ода — она путешествовала на поезде по Транссибирской магистрали, после чего написала комикс, где в рисунках и кратких комментариях рассказала о своем путешествии по России.

Фото: Госкомитет по туризму РТ

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань собирается посетить героиня японских комиксов (манга — прим. ред.) популярной писательницы Хироко Оды.



Ольга Плешкова