В Казань приедет героиня японских комиксов — кукла Бута-Чан

Фото: Госкомитет РТ по туризму

23 мая Казань посетит кукла Бута-Чан, героиня японских комиксов (манга, — прим. ред.) популярной писательницы Хироко Оды. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Бута-Чан «посмотрит» Казанский кремль, башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, прогуляется по центральной улице Баумана и пообщается с жителями Казани. Кукла совместно с гидом проведет онлайн-экскурсию для японцев по Zoom.

В Госкомитете отмечают, что кукла Бута-Чан уже путешествовала по городам России. Несколько лет назад страну посещала и сама Хироко Ода — она путешествовала на поезде по Транссибирской магистрали, после чего написала комикс, где в рисунках и кратких комментариях она рассказала о своем путешествии по России.