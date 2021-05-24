Привитых российских мусульман просят впустить в Саудовскую Аравию на хадж

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обратилось к Саудовской Аравии с просьбой разрешить привитым от коронавируса мусульманам въезд на хадж. Об этом сообщил заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

В апреле власти Саудовской Аравии сделали условием для посещения хаджа наличие прививки от COVID-19, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Пока ни одна российская вакцина одобрения ВОЗ не получила.

«На эту тему мы написали властям Саудовской Аравии: если они разрешат ... чтобы нам дали возможность с этой вакцинацией («Спутником V» или любой другой российской вакциной) отправлять паломников», — приводит слова Аббясова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж — паломничество к святыням ислама в Мекке. Совершить его можно только в посвященный этому месяц зуль-хиджа («месяц паломничества»). В 2021 году хадж должен состояться примерно с 17 по 22 июля, точные даты должны объявить власти Саудовской Аравии. В Совете муфтиев уже заявляли, что участие россиян в хадже остается под вопросом.

Ольга Плешкова