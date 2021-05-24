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Казанские подростковые клубы будут работать летом в новом формате

11:30, 24.05.2021 1
Казанские подростковые клубы будут работать летом в новом формате
Фото: kzn.ru

В подростковых клубах сети МБУ «Подросток» смогут проводить время дети, оставшиеся на лето в Казани. Там сосредоточат усилия на организации досуга во дворах и на площадках при клубах. Об этом на «деловом понедельнике» в исполкоме города рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Для детей будут проводить подвижные уличные игры и эстафеты, творческие и технические мастер-классы, праздники двора, спортивные занятия и тренировки и другие мероприятия.

Кроме того, планируется проведение турнира по дворовым видам спорта в июне.

С графиком работы молодежных клубов и планом мероприятий можно ознакомиться в аккаунтах клубов в Instagram или в единой справочной МБУ «Подросток» по номеру телефона +7(800)707-95-47.

Ранее Минмолодежи Татарстана на 2021 год определило для себя главный приоритет — это подростки. Сообщалось, что в планах Минмолодежи кардинально поменять содержание 224 молодежно-подростковых клубов в 28 муниципальных образованиях республики.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Очень здорово придумали!
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