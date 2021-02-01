Подростки станут приоритетом в работе Министерства молодежи Татарстана в 2021 году

Минмолодежи Татарстана на 2021 год определило для себя главный приоритет — это подростки, заявил в ходе итоговой коллегии глава ведомства Дамир Фаттахов.

Для взаимодействия с подрастающим поколением в разных направлениях разработана специальная концепция MinMolteens, в которой подробно описаны принципы работы министерства с подростковой молодежью и требования к любом проекту, специалисту и инфраструктуре, целевой аудиторией которой является подросток.

Также в планах Минмолодежи кардинально поменять содержание 224 молодежно-подростковых клубов в 28 муниципальных образованиях республики. По мнению главы ведомства, принципы работы и функциональное наполнение давно морально и физически устарели.

Напомним, в 2020 году в Татарстане 35 объектов для молодежи подвергли реновации. На это потратили 3 млрд рублей.