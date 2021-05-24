Рогозин прокомментировал выступление Маска перед российскими студентами

Выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал несодержательным.

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Также он отметил, что относится с уважением к деятельности компании SpaceX и к Маску.

Кроме того, Рогозин отметил, что на такие форумы нужно приглашать и российских представителей. «У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы», — добавил он.

Ранее Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание». Маск выступал по видеосвязи и отвечал на вопросы участников марафона.



Алексей Нечаев