Казань заняла третье место среди городов РФ по качеству работы общественного транспорта

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге 76 городов России по качеству работы общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Первое и второе место заняли Екатеринбург и Пермь соответственно. Рейтинг составлен по пяти критериям: физическая и ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие. Казань, по мнению экспертов, заняла третье место благодаря восстановлению инфраструктуры электротранспорта и расширению сети выделенных полос.

Также столица РТ заняла первое место в общероссийском рейтинге по эффективности маршрутной сети.

В прошлом году Казань оказалась в списке городов, жители которых быстро добираются на общественном транспорте до работы — в среднем за 35 минут.