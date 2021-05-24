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Казань заняла третье место среди городов РФ по качеству работы общественного транспорта

09:58, 24.05.2021 2
Казань заняла третье место среди городов РФ по качеству работы общественного транспорта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге 76 городов России по качеству работы общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Первое и второе место заняли Екатеринбург и Пермь соответственно. Рейтинг составлен по пяти критериям: физическая и ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие. Казань, по мнению экспертов, заняла третье место благодаря восстановлению инфраструктуры электротранспорта и расширению сети выделенных полос.

Также столица РТ заняла первое место в общероссийском рейтинге по эффективности маршрутной сети.

В прошлом году Казань оказалась в списке городов, жители которых быстро добираются на общественном транспорте до работы — в среднем за 35 минут.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Не удивительно, горящие трамваи и дикие автобусы...
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  • Анонимно 24 май
    Пусть эти хвастуны попробуют прождать и уехать от ост.Чистопольская/Декабристов по Чистопольской после 21,а то и 19 часов зимой!..Посмотрим,какие песни будут петь.Не столица,а порой хуже аула! Настоящий аул,когда по утрам и вечерам полгорода бежит по дворам за питьевой водой! Концерт,когда воды не бывает.
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