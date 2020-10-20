Казань оказалась в списке городов, жители которых быстро добираются на общественном транспорте до работы

Казань оказалась в списке городов, жители которых меньше всего времени тратят на дорогу общественным транспортом до работы. Жители столицы Татарстана едут на нее в среднем 35 минут, говорится в исследовании SuperJob.

Опережает Казань в данном рейтинге Тольятти. Здесь дорога до работы занимает 33 минуты. Жители Ульяновска едут на работу на одну минуту больше, чем казанцы — 36 минут.

Дорога на работу на личном автомобиле быстрее всего в Сочи — в среднем 20 минут. В Ульяновске можно потратить 24 минуты, а в Перми — 26 минут.

realnoevremya.ru Илья Репин

Среднее время, которое занимает поездка на работу у москвичей, — это 46 минут на личном транспорте и больше часа (63 минуты), если передвигаться на общественном. Жители Санкт-Петербурга на общественном транспорте едут на работу в среднем час, на личном — чуть более 40 минут.

Вчера стало известно, что автопарк Казани пополнился 53 новыми автобусами НЕФАЗ, работающими на газомоторном топливе.

