В мэрии Казани рассказали, какие программы ожидают детей в летних лагерях

К началу летних каникул подготовили много программ для загородных летних лагерей по спортивным, творческим, интеллектуальным, лингвистическим, техническим и иным направлениям, сообщает мэрия Казани.



Большинство лагерей откроются с программой «PRO-актив» для детей, увлекающихся спортом. Дети каждый день будут знакомиться с новым видом спорта — кроссфит, стретчинг, воркаут, фрисби. Смены будут вести близкие к спортивному направлению вожатые и будущие профессиональные спортсмены.

Для детей организуют три лингвистические образовательные смены на татарском языке. Еще в лагерях пройдут мероприятия, приуроченные к Году родных языков и народного единства. В детском оздоровительном лагере «Восток» детей познакомят с историей покорения космоса. В партнерстве с образовательным центром «Технополис КАИ» организуют смену технического и инженерного творчества, где детей познакомят с авиамоделированием и судостроением. В сменах экологического и туристического профилей туристического лагеря «Юнитур» дети создадут свой туристический маршрут и проект экодома.

Фото: realnoevremya.ru

Некоторые мероприятия в лагерях посветят Дню России, Дню молодежи, Сабантую, Дню семьи, любви и верности, а еще «Часу земли».

В загородных лагерях этим летом отдохнут 13 тысяч казанских детей. Из лагерей 12 –муниципальные, девять — ведомственные. В этом году заполняемость лагерей составляет 75%, а не 50%, как в прошлом году.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что планируется открыть 856 пришкольных и 106 загородных детских лагерей. Еще шесть лагерей откроют на базе санаториев. Заработают и 35 палаточных лагерей, работа которых в прошлом году была запрещена из-за эпидситуации. Количество летних лагерей труда и отдыха составит 225.

Маргарита Головатенко