В Челнах за неделю оштрафовали на трех предприятиях за несоблюдение антиковидных мер
Роспотребнадзор за прошедшую неделю оштрафовал людей на трех предприятиях Набережных Челнов из-за нарушений антиковидных мер, сообщают «Челнинские известия».
Нарушения нашли на трубном заводе АО «ТЭМПО», «АкБарс Металл» и ООО «Пассажирские перевозки». На физлица составили административные протоколы.
В апреле челнинский суд приостановил деятельность пяти кафе из-за нарушений ковидных ограничений.
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