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В Челнах за неделю оштрафовали на трех предприятиях за несоблюдение антиковидных мер

09:09, 24.05.2021
В Челнах за неделю оштрафовали на трех предприятиях за несоблюдение антиковидных мер
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор за прошедшую неделю оштрафовал людей на трех предприятиях Набережных Челнов из-за нарушений антиковидных мер, сообщают «Челнинские известия».

Нарушения нашли на трубном заводе АО «ТЭМПО», «АкБарс Металл» и ООО «Пассажирские перевозки». На физлица составили административные протоколы.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле челнинский суд приостановил деятельность пяти кафе из-за нарушений ковидных ограничений.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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