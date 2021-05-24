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В Казани за сутки произошло 8 ДТП с пострадавшими

06:39, 24.05.2021
В Казани за сутки произошло 8 ДТП с пострадавшими

В Казани за 23 мая произошло 60 ДТП. Восемь из них — с пострадавшими (четыре наезда на пешехода, одно падение пассажира в автобусе и три столкновения). Остальные ДТП — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Задержаны 18 пьяных водителей и семь водителей, не имеющих права управления. При проверке инспекторами 12 самокатов и 28 велосипедов было выявлено 26 административных правонарушений.

В отделы полиции доставили трех водителей: за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии, за неповиновение требованиям сотрудника полиции и по подозрению в совершении угона. Также сотрудники Госавтоинспекции доставили в отдел полиции гражданина за совершение кражи в ТЦ «Тандем».

В Казани за 22 мая произошла одна авария с пострадавшим (столкновение) и 76 — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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