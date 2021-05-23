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В Казани за 22 мая произошла одна авария с пострадавшим

08:12, 23.05.2021
В Казани за 22 мая произошла одна авария с пострадавшим
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 22 мая произошла одна авария с пострадавшим (столкновение) и 76 — с материальным ущербом. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Задержано четыре пьяных водителя и пять водителей без прав. В отдел полиции доставлены два водителя за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы проверили 33 самоката и 25 велосипедов. Выявлено 26 административных правонарушений.

Днем ранее в Казани за сутки составили 40 материалов за нарушение ПДД велосипедистами и катающимися на самокатах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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