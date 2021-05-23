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В Нижнекамске на капремонт Дома дружбы народов планируют потратить более 5,6 млн рублей

16:58, 23.05.2021
В Нижнекамске на капремонт Дома дружбы народов планируют потратить более 5,6 млн рублей
Фото: vk.com/ddnnk

В Нижнекамске из муниципального бюджета на капительный ремонт Дома дружбы народов планируют потратить более 5,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Исполнитель должен выполнить ремонт кровли здания, ГХВС, канализации и провести отделочные работы в помещениях на втором этаже.

Подать заявку на участие в тендере можно до 1 июня. В этот же день проведут аукцион. Заказчиком выступает исполком Нижнекамского района РТ.

Отметим, что в Нижнекамске также планируют отремонтировать детскую городскую больницу с перинатальным центром. На эти цели направят почти 201 млн рублей.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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