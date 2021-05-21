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На ремонт детской больницы в Нижнекамске направят почти 201 млн рублей

09:35, 21.05.2021
На ремонт детской больницы в Нижнекамске направят почти 201 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

На ремонт детской городской больницы с перинатальным центром в Нижнекамске направят почти 201 млн рублей. Тендер опубликован на портале Госзакупок.

Также ровно 50 млн направят на ремонт Медико-санитарной части КФУ на улице Чехова в Казани. Еще девять с лишним миллионов рублей выделили на ремонт поликлиники Джалильской районной больницы в Сармановском районе.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах ремонт блока Б инфекционной больницы планируют завершить к сентябрю.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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