В университете Иннополис до конца года цифровым навыкам обучат 16 тыс. преподавателей

Фото: Максим Платонов (архив)

В университете Иннополис до конца 2021 года 16 тыс. преподавателей обучат цифровым навыкам, что позволит им скорректировать свои рабочие программы дисциплин, сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

В среднем в вузах России на одного преподавателя приходится 11-12 студентов, добавил он. Таким образом, почти 170 тыс. выпускников в следующем году начнут работать по усиленным программам, пишет ТАСС.

Первые результаты реализации программы подготовки кадров для цифровой экономики можно будет увидеть через три года — после выпуска бакалавров, с которыми занимались преподаватели, прошедшие обучение цифровым навыкам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале марта в ходе визита в Татарстан вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2024 года должны быть подготовлены 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые займутся обучением кадров для цифровой экономики страны. Опорным вузом для этого стал Иннополис.

В ответ на это президент РТ Рустам Минниханов заявил, что республика готова стать «ускорителем» при подготовке специалистов в сфере цифровой экономики.

Татьяна Демина