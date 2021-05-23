В Национальном музее Татарстана выставят Тверское евангелие XV века

В понедельник, 24 мая, в Казани в Национальном музее РТ откроется выставка «Живет в народе красота: русское декоративно-прикладное искусство». На ней представят экспонат мирового значения — Тверское евангелие XV века.

Посетители музея также смогут ознакомиться с образцами русского декоративно-прикладного искусства: вышитыми костюмами, головными уборами и полотенцами, кружевами, бытовой утварью, ювелирными изделиями и т.д.

Фото: tatmuseum.ru

Среди прочих экспонатов выставки более 100 работ участников XII Межрегионального конкурса «Русская народная игрушка», сделанных детьми в возрасте от 6 до 16 лет, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Выставка «Живет в народе красота: русское декоративно-прикладное искусство» будет работать до июля.

В прошлом году в Национальном музее Татарстана открылась экспозиция «История Татарстана с древнейших времен до наших дней», где есть зал, рассказывающий о православных предметах средневековья. В частности, там представлено Ефремово Евангелие 1606 года.



Татьяна Демина