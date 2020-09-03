Выставка «История Татарстана с древнейших времен до наших дней» объединила два тысячелетия

Осколки разных эпох собрались в одну мозаику: новая экспозиция Национального музея Татарстана

Фото: Илья Репин

В Национальном музее Татарстана, наконец, открылась долгожданная экспозиция «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Выставка станет постоянной на ближайшие 10 лет, как минимум. Руководство музея решило устроить не одну большую презентацию выставки, а сразу несколько, но маленьких. В разные дни Национальный музей посетят ученые, представители музейного сообщества и другие специалисты. Но первыми пригласили журналистов. Репортаж «Реального времени» о том, чем постарались удивить гостей создатели экспозиции.



Одна выставка — два праздника

Выставка стала своеобразным признанием в любви родной республике. Вторым большим событием стало 125-летие самого музея, который оказался на четверть века старше ТАССР. Отметить юбилей не удалось из-за карантина, более того, назначенный на апрель 2021 года музейный форум сегодня тоже под вопросом. Таким образом, открытие масштабной экспозиции стал двойным праздником и авансом предстоящих событий.

Стоит отметить, что новая постоянная экспозиция расположилась на обоих этажах музея. Всего она занимает 14 залов общей площадью более 3 тыс. кв. м, в которых можно отследить эволюционные процессы у древнего населения края, этапы формирования и развития татарского народа, важнейшие исторические вехи в контексте общероссийской истории вплоть до наших дней.

Есть залы, рассказывающие о той или иной стороне жизни народа

Каждый зал — рассказ об определенной эпохе, важном событии — принятие ислама Волжской Булгарией, приход православия на татарскую землю, годы войн, просвещения, расцвета науки и культуры. Есть залы, рассказывающие о той или иной стороне жизни народа — строительстве, военном искусстве, дружбе и сотрудничестве с соседними народами, приеме высоких гостей. Даже вдумчиво всматриваясь в экспонаты, трудно представить, какой титанический труд и какого количества людей стоило создание такой поистине восхитительной выставки, обойти которую можно и за пару часов, и за неделю — только багаж впечатлений и знаний будет разным.



Побывать в садах Сююмбике

Весь первый этаж Национального музея РТ теперь будет рассказывать об истории края до второй половины XVI века. Здесь есть и тюркская юрта, и именьковская изба, и даже «Сады Сююмбике». Все экспонаты — интерактивные. В юрту можно забраться и поближе посмотреть, как сотрудница музея, одетая соответственно времени начала веков что-то перетирает в горшке, в избе неподвижно стоят скульптуры супругов, занятые бытом, а прекрасная казанская ханша в своих покоях перебирает драгоценности, доставая их из сундучка. Можно присоединиться к ней, присев на мягкий диванчик и послушать, что за грамоту ей читает слуга. Фотографироваться — разрешено, как и трогать, отвлекать вопросами участников мизансцен и смотрительниц музея.

На стендах, посвященных ремеслам, которые развивались в Волжской Булгарии, можно увидеть и оружие, посуду, украшения

На стендах, посвященных ремеслам, которые развивались в Волжской Булгарии, можно увидеть и оружие, посуду, украшения — все из железа. Так, например, привлекает внимание каролинский меч, потемневший и изъеденный временем, из железа с ковкой и посеребрением. Найден он был в Западной Европе в начале XX века. О том, что народы не жили замкнуто, а активно мигрировали, торговали, говорят и бюсты, созданные из гипса в 1947-1949 годах по останкам жителей Булгарии: не только сам широкоскулый булгарин с продолговатыми глазами, но и китаянка и армянин…

О любви булгар к строительству и отделке помещений говорят массивные детали портала Соборной мечети в Болгаре, а также изразцы с остатками яркой глазури.

Перед лестницей на второй этаж расположился «Ремесленный посад» — маленькие лавочки, в которых можно увидеть, как умельцы и рукодельницы занимаются разными ремеслами. Можно с их помощью и самому сделать украшение-оберег или что-то иное на мастер-классах.

Были ли булгарские женщины-воины?

Второй этаж музея начинается с середины XVI века рассказом о Казанском крае после присоединения к Русскому государству. Участникам экскурсии несказанно повезло — в зале с оружием того времени целое представление со снаряжением бойца и напутствиями его устроил заведующий отделом научной реконструкции Вячеслав Хабаров. Он вручил защитнику города пищаль, мушкет и устрашающий бердыш, на который удобно опираться при стрельбе, если не применяешь его по назначению. На вопрос «Как одевались болгарские женщины-воины, о которых ходят легенды, и были ли вообще таковые?» он ответил:

— Нет, это только красивые легенды, научного подтверждения тому нет. Однако степной народ савроматов действительно жил на нашей территории до нашей эры. Вот у них действительно были амазонки. Кроме того, в Алексеевском районе возле Биляра найден Тиганский могильник, где угорские племена, кочевые предки современных венгров, захоронили своих воинов. Среди них действительно было найдено и женское «обмундирование» — боевой пояс, сабля и полный набор украшений.

Есть здесь и зал, рассказывающие о православных предметах средневековья. Недоумение и страх вызывают многокилограммовые вериги, которые мученики и юродивые добровольно надевали на себя, есть и монашеское одеяние, иконы мастерской при женском монастыре Казанской иконы Богородицы, а также ценнейшее Ефремово Евангелие 1606 года.

От кареты до карманной лаборатории

Совсем иная картина предстает в залах XVIII-XIX веков. Особого внимания заслуживают предметы, связанные с визитом в Казань Екатерины Великой, в частности одна из жемчужин Национального музея Татарстана — карета, созданная специально для императрицы для ее передвижения по городу и окрестностям. Ее размеры и роскошь, конечно, поражают. Здесь же — реконструкция комнаты того времени, с уютными оттоманками и конторками, а стеклянные стенды и витрины наполнены изящными вещицами: фарфоровой посудой и статуэтками, хрустальными бокалами, серебряными и бронзовыми канделябрами с позолочением. Каждую эпоху и событие предваряют короткие рассказы-выступления сотрудников музея в костюмах того же времени.

Век XIX — эпоха просвещения

Век XIX — эпоха просвещения. В зала встречаются фотографии и личные вещи профессоров Казанского университета, есть и хрустальная печать Шигабутдина Марджани. Книги, занятный футлярчик «Карманная лаборатория профессора Флавицкого для изучения твердых тел». За этими залами — плоды науки и просвещения — печатный станок, конка, макет парохода и первый телефон с телефонной «книжкой», ставшей довольно объемной к 1914 году.

Восторг и трепет вызывают залы, связанные с годами Великой Отечественной войны. Знаменитый По-2 кажется просто игрушкой — трудно поверить, что столько подвигов было совершено именно на нем. Фотографии, письма тех лет сопровождает задушевное пение «Бьется в тесной печурке огонь»…

В чем и о чем пели Шакиров и Авзалова

Залы новейшей истории посвящены техническому прогрессу, найденной в Татарстане нефти, искусству — здесь размещены личные вещи известных артистов — например, концертные костюмы Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой, писателей и композиторов. Последний зал содержит бренды Татарстана. По словам генерального директора Национального музея РТ Гульчачак Назиповой, еще четыре зала находятся на стадии ремонта:

— В нашей республике производится очень много качественных и популярных товаров. Эти бренды мы и намерены разместить в еще неоткрытых залах. Этот год богат на юбилеи, и празднование нашего 125-летия нам по понятным причинам пришлось перенести. Мы отмечаем его вместе со 100-летием образования ТАССР. Буквально сегодня мы получили личное поздравление от директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, а это много стоит. Наш многолетний труд по достоинству оценен профессиональным сообществом.

Отметим также, что не все залы занимает постоянная экспозиция. Как и раньше, в отдельных залах по-прежнему будут проходить временные выставки, мастер-классы и другие неизменно занимательные мероприятия.

1 / 60 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин