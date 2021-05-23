В Крым прибыла первая немецкая делегация

В Крым с ознакомительным визитом прибыла первая немецкая делегация. Она намерена оценить инфраструктуру полуострова и пообщаться с населением, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В составе делегации 25 граждан ФРГ. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов», пишет «РИА Новости».

Сообщается, что первое, что поразило представителей делегации, — это хорошие дороги.

Ранее сообщалось, что более 14 млн транспортных средств проехали по Крымскому мосту за 3 года.

Ольга Плешкова