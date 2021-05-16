Более 14 млн транспортных средств проехали по Крымскому мосту за 3 года

Сегодня исполнилось 3 года Крымскому мосту, сообщили пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«С момента открытия движения по новой трассе проехало более 14 млн транспортных средств, из них около 2 млн грузовиков и более 165 тыс. автобусов. Интенсивность движения в обоих направлениях практически одинаковая», — говорится в сообщении.

фото: kremlin.ru

Отмечается, что во время строительства объекта было задействовано более 25 тыс. специалистов.

«Открытие автомобильного движения по мосту — лишь начало развития транспортной инфраструктуры в регионе. Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период», — рассказал врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Общая протяженность Крымского моста составляет 19 км — это самый длинный мост в России. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.

Алексей Нечаев